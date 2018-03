New York, 22 mar. - Google sta lavorando alla sua tecnologia blockchain per sostenere il proprio business nel cloud e superare la concorrenza delle startup emergenti che utilizzano la tecnologia.

Le aziende usano la tecnologia blockchain e altri sistemi digitali per registrare in modo sicuro le transazioni ed elaborare altri dati su internet: Google potrebbe usarlo per rassicurare i clienti che le loro informazioni sono protette quando vengono memorizzare nel cloud.(Segue)