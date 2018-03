Zuckerberg: vogliono usare Facebook per influenzare voto midterm

Roma, 22 mar. - Rompendo il suo assordante silenzio di questi giorni, il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, si è detto "sicuro che qualcuno stia provando" a usare il social network per interferire con le elezioni di metà mandato degli Stati Uniti. "Sono sicuro che qualcuno ci stia provando", ha detto in un'intervista alla Cnn, nella notte italiana.

"Sono sicuro che c'è una seconda versione di tutto quello che è stato lo sforzo russo nel 2016, sono sicuro che ci stanno lavorando", ha insistito Zuckerberg. "E ci saranno alcune nuove tattiche che dobbiamo essere sicuri di individuare e fronteggiare".

Zuckerberg ha detto che i membri dello staff del social network stanno "costruendo tecnologia" e assumendo personale per eliminare propaganda e altri attacchi. "Uno dei grandi impegni che abbiamo assunto quest'anno è raddoppiare il numero di persone che lavorano per la sicurezza dell'azienda. Entro la fine di quest'anno 20.000 persone lavoreranno alla sicurezza e alla revisione dei contenuti in questa azienda", ha insistito.

"Ora la realtà è che, con una comunità di due miliardi di persone, non posso promettere che troveremo tutto, ma quello su cui posso impegnarmi è che renderemo il più difficile possibile per questi avversari fare" ciò che è già stato fatto "e penso che faremo un lavoro molto migliore", ha precisato Zuckerberg alla Cnn.