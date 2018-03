Starbucks si impegna a pagare allo stesso modo uomini e donne -3

New York, 22 mar. - Quanto a Starbucks Reserve Roastery, caffetterie che offrono miscele di alta qualità, le iniziative dell'azienda dal 2014 hanno incluso l'apertura del primo negozio internazionale a Shanghai e quello a Seattle. C'è poi l'inaugurazione del primo punto vendita a marchio Princi in Usa. Starbucks vuole aprire negozi della catena milanese di panetterie "boutique" a Seattle, Chicago, New York e Shanghai e punti vendita Reserve Roastery a Milano e New York entro la fine del 2018 in aggiunta a Tokyo e Chicago nel 2019.

Parallelamente, l'azienda rafforza l'impegno sul piano sociale e ambientale. Il gruppo aveva annunciato l'investimento di 10 milioni di dollari per creare delle tazze completamente riciclabili, un progetto chiamato "NextGen Cup Challenge" e portato avanti in collaborazione con Closed Loop Foundation; parte di questi fondi sono anche destinati a un programma pilota di tracciabilità del caffè all'interno della filiera produttiva, in modo da garantire trasparenza e dare ai coltivatori di caffè un maggiore potere finanziario.