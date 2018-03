Starbucks si impegna a pagare allo stesso modo uomini e donne -2

New York, 22 mar. - Questo è solo uno degli obiettivi che il gruppo si propone di conseguire. Starbucks ha illustrato la sua strategia di crescita per il prossimo decennio e ha confermato l'impegno a distribuire 15 miliardi di dollari agli azionisti nei prossimi tre anni e a mettere a segno una crescita degli utili per azione di almeno il 12%.

Le tre chiavi per la crescita, indicate dal Ceo del gruppo, Kevin Johnson, passano per investimenti nel digitale (volti ad aumentare gli ordini fatti dalla clientela via app), per un aumento dell'importanza del mercato cinese e per il marchio di alta gamma Starbucks Reserve Roastery.

Nello specifico, il numero uno di Starbucks ha detto che intende fidelizzare gli oltre 60 milioni di clienti Usa mensili che non sono ancora membri di Starbucks Rewards. Per quanto riguarda la Cina, l'a.d. ha ricordato che il numero degli store è salito da 800 a 3.200 negli ultimi cinque anni, ma l'obiettivo è aprirne oltre 5.000 entro il 2021. Sempre nel mercato cinese, intende inoltre accrescere l'appeal dei suoi store rivisitandone lo stile nel tentativo di compiacere la clientela locale. (Segue)