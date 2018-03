Usa, a New York mai caduta tanta neve in primavera

New York, 21 mar. - A New York non è mai caduta così tanta neve dopo l'inizio della primavera. La tempesta che coinvolge in questo momento la costa orientale degli Stati Uniti, segna un nuovo record storico: si aspetta infatti che nella sola città di New York possano depositarsi oltre 31 centimetri di neve; per alcuni meteorologi potrebbero arrivare sino a 47. Una tempesta che secondo le previsioni raggiungerà il picco nel pomeriggio americano. Al momento già 3.900 voli in arrivo nella città sono stati cancellati, il sindaco Bill De Blasio ha invitato i cittadini a restare a casa e ha disposto la chiusura delle scuole. Anche gli uffici governativi, sia a New York che a Washington, sono stati chiusi.

L'ultima volta in cui a Central Park sono caduti 30 centimetri di neve durante la primavera, era il 16 marzo del 1896, sostiene il meteorologo Rob Carolan in un articolo su Bloomberg. A Washington le cose non vanno molto meglio. Benché siano attesi 'solo' tra i 10 e i 15 centimetri di neve, gli uffici pubblici sono chiusi. Il Congresso invece resterà aperto, mentre il presidente americano Donald Trump ha cancellato i suoi impegni. Stessa cosa per le audizioni del processo AT&T e Time Warner, che sono state spostate a domani.