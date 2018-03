Credit Agricole, Maioli: non guardiamo a dossier Carige e Creval

Milano, 21 mar. - Il gruppo Crédit Agricole in Italia non sta guardando ai dossier Banca Carige e Creval per eventuali operazioni di M&A. Lo ha detto l'amministratore delegato di Crédit Agricole Italia, Giampiero Maioli, a margine dell'esecutivo dell'Abi, a Milano. "Non stiamo guardando niente, perché stiamo lavorando all'integrazione delle tre Casse (Cesena, Rimini e San Miniato), che saranno integrate entro l'autunno". Alla domanda se successivamente a questa scadenza l'Agricole potrebbe guardare ai due dossier, Maioli ha replicato: "Non ci abbiamo neanche pensato".