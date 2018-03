Francia, Le Monde: Sarkozy indagato per finanziamenti da Libia -2

Parigi, 21 mar. - Una fonte giudiziaria ha precisato che Sarkozy è stato incriminato per "corruzione passiva", "finanziamento illegale alla campagna elettorale" e "occultamento di fondi pubblici libici". L'ex presidente francese è stato posto in libertà vigilata dopo essere stato interrogato ieri e oggi, con un'interruzione nella notte, nell'ufficio anticorruzione di Nanterre, nei pressi di Parigi. L'ex capo di Stato ha respinto tutte le accuse.

L'indagine era stata avviata nella primavera del 2013 per appropriazione indebita di fondi pubblici e corruzione attiva e passiva, ed è stata estesa, lo scorso gennaio, per presunti "finanziamenti illegali alla campagna elettorale". Diversi ex funzionari libici e l'intermediario franco-libanese Ziad Takieddine hanno confermato l'esistenza di finanziamenti illeciti alla campagna elettorale del 2007. Altri ex funzionari libici hanno negato.