Trump difende colloquio con Putin: utile andare d'accordo con Mosca

Roma, 21 mar. - Il presidente americano Donald Trump ha difeso oggi il suo colloquio telefonico con l'omologo russo Vladimir Putin, accusando i media di pubblicare fake news e sottolineando il ruolo che Mosca può svolgere per "risolvere i problemi con Corea del Nord, Siria, Ucraina, Isis, Iran e persino nella prossima corsa agli armamenti".

Ieri Trump si è congratulato con Putin per la sua rielezione al Cremlino nonostante il parere contrario dei suoi consiglieri per la sicurezza nazionale. Secondo quanto riportato oggi dal Washington Post, infatti, i consiglieri gli avevano consegnato delle note sulla telefonata con Putin, tra cui una scritta interamente in maiuscolo: "NON FARE LE CONGRATULAZIONI".

Su Twitter oggi Trump ha replicato che "i media delle Fake News sono pazzi perchè vogliono che io fustighi Putin e hanno torto. Andare d'accordo con la Russia (e con altri) è una buona cosa... possono aiutarci a risolvere i problemi con la Corea del Nord, la Siria, l'Ucraina, il gruppo dello Stato islamico, l'Iran e persino la prossima corsa agli armamenti".

Il 45esimo presidente ha ricordato quindi che anche i suoi predecessori, sia repubblicani che democratici - Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama - hanno cercato di andare d'accordo con Putin, ma non avevano l'intelligenza, l'energia o l'alchimia per farlo. "PACE ATTRAVERSO LA FORZA", la conclusione di Trump.