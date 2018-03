La Fed alza i tassi, segnala più strette del previsto ... -3

New York, 21 mar. - Dalla riunione della Fed è emerso un quadro ottimista per gli Usa, caratterizzati da un mercato del lavoro solido ma da spese delle famiglie americane e dagli investimenti fissi aziendali "moderati" rispetto al loro "forte" andamento osservato negli ultimi tre mesi del 2017. Questo è dovuto al fatto che, storicamente, il primo trimestre è il periodo più debole dell'anno.

Anche dopo la riunione, però, gli investitori restano con il dubbio che la Fed alzi i tassi quattro volte nel 2018. Questo spiega la chiusura in lieve calo degli indici a Wall Street, che si sono mossi sia al rialzo sia al ribasso, e le vendite che hanno colpito i Treasury, con il decennale che ha finito al 2,901% dal 2,881% di ieri. D'altra parte, la Fed si aspetta che l'inflazione - che erode il valore dei titoli di stato - salga sopra il 2% nel 2019 e nel 2020.

C'è almeno da brindare al fatto che le vulnerabilità nel sistema finanziario sono viste come "moderate" e che le probabilità di recessione non sono ora molto alte. La speranza è che Powell non si sbagli come fece clamorosamente il neo consigliere economico del presidente Usa: nel dicembre 2007 Lawrence Kudlow disse che "non c'è una recessione in arrivo. Il boom di Bush è vivo e va bene. Sta finendo il suo sesto anno di fila e continuerà". Quel mese l'economia Usa entrò in recessione, la peggiore dalla Grande Depressione degli anni '30 del secolo scorso.