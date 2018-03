Zuckerberg su scandalo Cambridge Analytica: "Abbiamo... -3

New York, 21 mar. - Intanto Zuckerberg ha detto che oltre a una indagine interna, il gruppo sta collaborando con le autorità per comprendere meglio quanto successo. Infine si è rivolto alla comunità: "Voglio ringraziare tutti voi che continuate a credere nella nostra missione e a lavorare per creare insieme questa comunità. So che ci vorrà più tempo di quanto vorremmo per risolvere questo problema, ma prometto che ci lavoreremo e creeremo un servizio migliore sul lungo termine".

Il titolo del social network dopo aver iniziato la giornata in perdita a Wall Street è riuscito a recuperare fino a toccare un rialzo del 3%, per poi chiudere in leggero rialzo: +0,7% a 169,39 dollari ad azione. Negli ultimi due giorni ha perso circa 50 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.