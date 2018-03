Zuckerberg su scandalo Cambridge Analytica: "Abbiamo sbagliato"

New York, 21 mar. - Dopo giorni di attesa, in cui tutti i principali commentatori si chiedevamo che fine avesse fatto e che strategia volesse seguire, Mark Zuckerberg ha chiesto scusa agli utenti di Facebook: "Abbiamo sbagliato, c'è ancora molto da fare e dobbiamo accelerare e farlo", ha scritto in un lungo post sulla sua pagina del social network, sostenendo di voler migliorare ancora di più e di essere pronto a prendere nuovi provvedimenti per prevenire nuovi casi come quello di Cambridge Analytica. "Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati e se non lo facciamo non meritiamo di servirvi", ha detto Zuckerberg, che questa sera alle 9 ora di New York, le 2 di notte in Italia, sarà intervistato da Anderson Cooper su CNN.

Nel suo lungo post, Zuckerberg ha detto che gli utenti i cui dati sono stati usati da Cambridge Analytica saranno avvisati nei prossimi giorni, anche se - ha continuato l'ad - già da ora tutti i dati usati non sono più in possesso del gruppo di consulenza che nel corso della campagna elettorale americana del 2016 li ha usati per aiutare Donald Trump a diventare presidente americano. Facebook, ha aggiunto, sta lavorando con un gruppo indipendente per certificare che le affermazioni di Cambridge Analytica siano vere. (segue)