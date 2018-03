La Fed alza i tassi, segnala più strette del previsto ... -2

New York, 21 mar. - Proprio una Fed pronta ad adattarsi a un contesto che cambia, porta non pochi analisti a credere che nel 2018 ci sarà un totale di quattro rialzi dei tassi. E il fatto che nel 2019, l'istituto centrale ne preveda tre dai due calcolati fino ad ora, è visto come la dimostrazione di una Fed che intende continuare - seppur "gradualmente" - a portare avanti la normalizzazione della sua politica monetaria iniziata proprio da Yellen.

Powell ha tentato di sopire i timori legati a un improvviso balzo dell'inflazione, che a febbraio provocarono un sell-off a Wall Street: "Dai dati non sta emergendo che siamo sull'orlo di vedere un'accelerazione dell'inflazione". Tanto più che "ha senso" che i salari orari americani stiano salendo lentamente visto che la produttività e l'inflazione restano basse. La produttività - debole dai tempi dello scoppio della crisi di 10 anni fa - dovrebbe però essere sostenuta dagli incentivi agli investimenti previsti dalla riforma fiscale approvata in Usa prima di Natale. Certo è che la Fed è suonata 'falco' quando nel suo comunicato ha scritto che si aspetta una ripresa dell'inflazione "nei mesi a venire" e non più "quest'anno" come aveva detto a fine gennaio. Insomma, dopo cinque anni in cui è rimasto ostinatamente al di sotto del tasso annuo di crescita del 2%, il dato dovrebbe stabilizzarsi intorno a quel valore "nel medio termine". (Segue)