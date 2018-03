La Fed alza i tassi, segnala più strette del previsto nel 2019

New York, 21 mar. - Un rialzo dei tassi di 25 punte base, come previsto. La conferma di un totale di tre strette monetarie attese nel 2018, come sperato. Un miglioramento del Pil Usa, sulla scia di un mercato del lavoro "solido", di un'economia estera che resta sulla strada giusta e di una politica fiscale che - con Donald Trump - è ora più accomodante. Sono questi gli elementi cruciali della seconda riunione dell'anno in corso della Federal Reserve, la prima con al comando Jerome Powell.

Il successore di Janet Yellen sembra avere imparato la lezione dalla prima donna ad avere conquistato il vertice della banca centrale Usa, che al suo debutto il 19 marzo del 2014 mandò in tilt i mercati finanziari per avere detto qualche parola di troppo. Presentandosi per la prima volta davanti alla stampa, Powell ha saputo restare sul vago evitando di sbilanciarsi. "Cosa ci vorrebbe affinché la Fed alzi i tassi quattro volte nel 2018?", ha chiesto un giornalista. Lui ha riportato l'attenzione sulla decisione odierna, con la quale il costo del denaro è stato alzato per la sesta volta dal dicembre 2015 all'1,5-1,75%. Quel che accadrà poi, si vedrà. Le strette future potrebbero essere "un po' meno o un po' più graduali del previsto", ha tagliato corto il governatore dicendo che per il momento le prospettive della Fed non cambiano anche se Washington si prepara a fare scattare i controversi dazi su acciaio e su alluminio da cui la Ue spera alla fine di essere esentata come successo a Canada e Messico. Insomma, come al solito, la Fed monitorerà la situazione e aggiusterà il tiro di conseguenza. (segue)