Tesla: soci approvano stock option da 2,6 mld di dollari per Musk

Roma, 21 mar. - Gli azionisti di Tesla, società leader nella produzione di autovetture elettriche di alta gamma, hanno approvato il piano di remunerazione di Elon Musk, fondatore del gruppo automobilistico, che prevede stock option per 2,6 miliardi di dollari. La conferma arriva da diverse fonti della stampa Usa.

Il nuovo sistema di remunerazione, che non prevede alcun compenso fisso, è legato alla performance borsistica del titolo e al conseguimento raggiungimento di specifici obiettivi operativi. Il tutto in 12 tappe in 10 anni.

L'obiettivo finale è raggiungere una capitalizzazione di Borsa di circa 650 miliardi dollari alle fine dei 10 anni. Se gli obiettivi venissero centrati, alla fine dei 10 anni Musk potrebbe arrivare a possedere fino a 56 miliardi di dollari di azioni Tesla e oltre il 25% del gruppo automobilistico.