Perù, il presidente Kuczynski annuncia le proprie dimissioni

Lima, 21 mar. - Il presidente del Perù, Pedro Pablo Kuczynski, ha annunciato le proprie dimissioni in un discorso alla nazione tenuto alla vigilia di un voto di impeachment in parlamento per i suoi legami con il gruppo BTP Odebrecht, al centro di un vasto scandalo per corruzione.

"Di fronte a questa situazione difficile che mi fa apparire ingiustamente colpevole, penso che la cosa migliore per il paese sia che io mi dimetta dalla presidenza della Repubblica", ha detto il capo dello Stato nel discorso trasmesso in tv.