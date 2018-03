New York, 21 mar. - "Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati e se non lo facciamo non meritiamo di servirvi". Sono le parole dell'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, commentando in un lungo post sul social network lo scandalo Cambridge Analytica. "Abbiamo commesso degli errori", ha detto l'ad, sostenendo tuttavia che già ora il colosso dei social network non permette più a gruppi come Cambridge Analytica di usate i dati degli utenti. (segue)