Fed, Powell: vulnerabilità nel sistema finanziario "moderate"

New York, 21 mar. - Le vulnerabilità nel sistema finanziario statunitense sono attualmente "moderate". Lo ha detto Jerome Powell, nel corso della sua prima conferenza stampa da quando a febbraio ha assunto la guida della Federal Reserve, sostituendo Janet Yellen.

Powell ha spiegato che le grandi banche sono ora in una situazione migliore per affrontare i rischi, che le famiglie sono in una condizione finanziaria "molto migliore" e che non ci sono vulnerabilità "nel settore immobiliare, che è fondamentale". Però, i prezzi degli asset finanziari, come l'azionario, "sono elevati in alcune aree rispetto ai valori storici".