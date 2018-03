Mps: da azionisti altre 25 cause per un petitum di 730 mln

Roma, 21 mar. - Nei confronti di Mps sono "attualmente pendenti ulteriori 25 cause promosse da azionisti e/o ex azionisti per un petitum complessivo di circa 730,5 mln di euro in cui gli attori lamentano di aver acquistato azioni in occasione degli aumenti di capitale 2008, 2011, 2014 e 2015 e/o sul mercato telematico sulla base di informazioni asseritamente non corrette contenute nei prospetti informativi e/o nei bilanci e/o nelle informazioni price sensitive diffuse dalla Capogruppo nel periodo 2008/2015". E' quanto scrive la banca nel progetto di bilancio consolidato 2017.

Le altre cause già promosse in danno del Gruppo Monte dei Paschi di Siena sono 4.174. In questo caso le principali macrocategorie delle cause sono riferibili all`anatocismo e in genere l`applicazione di interessi e condizioni (3.177 cause per un petitum di 371 milioni di euro. Poi quelle relative alla revocatorie fallimentari (351 cause per 421 milioni di petitum). Infine quelle sul collocamento diobbligazioni emesse da Paesi o Società poi andati in default e i piani finanziari (646 cause per un petitum di 44 milioni). Il petitum complessivo chiesto dai soggetti che hanno promosso queste cause è pari a 836 milioni di euro a fronte dei quali la banca ha accantonato fondi per 260 milioni. E' quanto scritto nei dati pubblicati dalla banca senese nel progetto di bilancio consolidato 2017.