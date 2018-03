Damiano: impedire effetto a catena dei dazi sull'occupazione

Roma, 21 mar. - "Bisogna ascoltare l'appello lanciato da Emma Marcegaglia a proposito dei pericoli che derivano dalla guerra commerciale in corso scatenata da Trump". Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico.

"Se i dazi - spiega - dovessero scattare 'ci sarebbero decine di migliaia di posti di lavoro a rischio'. A fare le spese di questa situazione sarebbero in primo luogo i trasformatori indipendenti. Quello che è evidente, però, è che si produrrebbe un effetto a catena che va assolutamente impedito. Ci auguriamo che il prossimo Governo, se vorrà avere a cuore i problemi del Paese reale, affronti questi argomenti che riguardano la nostra strategia industriale e commerciale. Ci auguriamo che le trattative in corso tra la Commissaria europea Cecilia Malmstroem e il segretario Usa Wilbur Ross portino a un risultato conclusivo. L'Europa non può accettare una situazione, nei trattati commerciali internazionali, che la ponga in una condizione di svantaggio e senza clausole di reciprocità, perché si mette a rischio il nostro patrimonio industriale e l'occupazione", conclude.