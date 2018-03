Salvini: accordo con M5s è su presidenze non su governo

Roma, 21 mar. - L'accordo con M5s sulle presidenze delle Camere non è anche un accordo per il governo. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al Senato. "No, questo significa far funzionare il Parlamento. Per il governo si parte dalla coalizione che ha vinto le elezioni, dal programma del centrodestra che può essere ampliato e arricchito ma che gli italiani hanno premiato con due milioni di voti in più rispetto a M5s".

Tuttavia, ha aggiunto, "non c'è niente di impossibile, sono pronto a collaborare con chi mi dà una mano ad abolire la Fornero e a ridurre gli sbarchi".