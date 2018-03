Fed alza i tassi all'1,5-1,75% come previsto... -2

New York, 21 mar. - Il braccio di politica monetaria della Fed (Fomc) si aspetta, come aveva detto alla fine del meeting del 30 e 31 gennaio scorsi, che "l'attività economica si espanda a un passo moderato nel medio termine e che le condizioni del mercato del lavoro restino forti". Inoltre, la Fed ha ribadito di aspettarsi che "le condizioni economiche evolveranno in modo tale da richiedere ulteriori rialzi graduali dei tassi". È quanto si legge nel comunicato diffuso dalla banca centrale Usa al termine della sua seconda riunione del 2018.

Per quanto riguarda l'inflazione, la Fed prevede che "salga nei mesi a venire e si stabilizzi attorno al target del 2% nel medio termine". Nel meeting precedente, l'istituto centrale non aveva parlato di "mesi a venire", ma semplicemente di "quest'anno". La Fed ha ripetuto che continua a monitorare il dato e che "i rischi di medio termine all'outlook economico sembrano equilibrati".