Domani vertice Ue su dazi Usa, web tax, Brexit e Russia - 3

Bruxelles, 21 mar. - La seconda giornata del vertice, nel formato a 27 senza il Regno Unito, inizierà con la discussione sui negoziati per la Brexit, in un clima questa volta decisamente positivo dopo il successo, ancorché parziale, registrato questa settimana per l'accordo di divorzio di Londra dall'Ue, pronto ormai all'80%, e l'intesa sul periodo di transizione, che stava a cuore ai britannici.

Nell'accordo di divorzio sembrano ormai risolte le due questioni fondamentali della garanzia dei diritti acquisiti dei cittadini Ue nel Regno Unito e di quelli bitannici nell'Ue, e del regolamento delle pendenze finanziarie. Londra ha accettato di continuare a pagare non solo tutte le suo quote previste nel quadro di bilancio pluriennale 2014-2020, ma anche i propri contributi alle pensioni dei dipendenti britannici delle istituzioni europee fino al 2063.

Restano due nodi da sciogliere: da una parte la "governance" dell'accordo, per la risoluzione delle controversie, con il Regno Unito che vorrebbe limitare il ruolo della Corte europea di Giustizia solo ai diritti dei cittadini e all'accordo finanziario; dall'altra, la questione irlandese. In quest'ultimo caso un passo avanti c'è stato, perché Londra ha accettato formalmente l'approccio europeo che prevede una soluzione di "default", nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo migliore, consistente nell'"allineamento" delle regole del mercato nordirlandese a quelle del mercato unico Ue, in modo da evitare di reintrodurre una frontiera "dura" fra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Questo significa, però, che la frontiera sarebbe spostata nel Mare del Nord, fra l'Ulster e il resto del Regno Unito.

Inoltre, saranno adottate delle linee guida sul quadro degli accordi sulle relazioni future con Londra. In questo contesto, ci sono due grandi temi che saranno affrontati, seppur genericamente, in due allegati delle conclusioni del Vertice: l'aviazione civile e i servizi finanziari.

Per l'aviazione, si pensa a un partenariato con il Regno Unito che permetta ai suoi vettori di operare nell'Ue, anche per il cabottaggio. Per i servizi finanziari, l'idea di base è che i futuri rapporti siano basati sul principio equivalenza: l'Ue prende tutte le misure e le società finanziarie britanniche si impegnano a rispettarle per poter operare nel mercato unico europeo.

Chiuso il vertice a 27, la riunione dei leader continuerà fra i 19 membri dell'Eurozona, che discuteranno delle riforme dell'Unione monetaria. Anche qui, come per l'Unione bancaria, c'è uno stallo dovuto alla divisione fra Germania e paesi nordici, da una parte, che non vogliono sentir parlare di capacità di bilancio dell'Eurozona e di dispositivi europei per aiutare i paesi in crisi (meccanismi di stabilizzazione per gli shock asimmetrici, per esempio sussidi europei di disoccupazione), mentre dall'altra parte Italia, Francia, Spagna e Portogallo premono per questi meccanismi, e perché la loro attivazione sia automatica in caso di necessità.