Fed, alza stime Pil 2018 e 2019, disoccupazione scende -2

New York, 21 mar. - Per il 2019, la crescita è attesa al 2,4% (più del 2,1% di dicembre), è previsto un tasso di inflazione "core" all'2,1% (sopra la stima precedente) e un tasso di disoccupazione al 3,6%, contro il 3,9% di dicembre.

Per il 2020 la Banca Centrale americana prevede un aumento del Pil del 2,0% (come a dicembre), un tasso di disoccupazione al 3,6% (meno del 4% della stima precedente) e un'inflazione "core" al 2,1%, contro il 2% di dicembre. Per il lungo termine le previsioni parlano di un Pil all'1,8% (dato invariato) e un tasso di disoccupazione al 4,5%, rispetto al 4,6% della stima precedente.