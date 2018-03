Fed stima tre rialzi nel 2018, ma non esclude 4 strette

New York, 21 mar. - La Federal Reserve ha confermato l'intenzione di alzare ancora i tassi di interesse in modo "graduale" nell'anno in corso, confermando i tre rialzi già previsti, ma non si esclude una quarta stretta, visto l'andamento dell'economia. Le previsioni per il 2019 sono di tre aumenti, rispetto ai due precedentemente previsti; per il 2020, confermata la stima di due rialzi.

La previsione mediana, come mostrano le tabelle allegate al documento finale del Fomc, è per tre rialzi nel 2018, in linea con le stime precedenti, ma vari membri del braccio monetario della Fed credono che saranno necessari almeno quattro rialzi quest'anno se l'economia andrà avanti secondo le aspettative.

In particolare, come mostrano le tabelle, la Fed prevede che i tassi si attesteranno a un valore mediano del 2,1% alla fine dell'anno (come detto a dicembre), per poi salire al 2,9% alla fine del 2019 (contro il 2,7% anticipato a dicembre) e aumentare ancora al 3,4% alla fine del 2020. La "central tendency", che esclude le tre proiezioni più alte e le tre più basse, è per tassi tra il 2,1 e il 2,4% nel 2018, tra il 2,8 e il 3,4% nel 2019 e tra il 3,1 e il 3,6% nel 2020.