Fed alza stime Pil 2018 e 2019, disoccupazione scende

New York, 21 mar. - La Federal Reserve ha ritoccato al rialzo le stime sulla crescita dell'anno in corso e quelle dei prossimi due anni, mentre l'andamento del mercato del lavoro sarà migliore del previsto. E' quanto emerge dalle stime diffuse dalla Banca Centrale americana al termine della riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria.

Per il 2018, il Pil è atteso al 2,6%, contro il 2,5% delle stime del dicembre 2017. Quest'anno il tasso di disoccupazione dovrebbe attestarsi al 3,8%, contro il 3,9% di dicembre. L'inflazione si dovrebbe attestare all'1,9%, come a dicembre. La componente "core", quella epurata dalle componenti più volatili come i prezzi di energia e generi alimentari, è stimato un 1,9%, invariato rispetto a quanto previsto in precedenza.