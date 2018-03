Regeni, Fratoianni: bufera su Zucca non nasconda fatti G8

Roma, 21 mar. - "La bufera mediatica e le polemiche che stanno investendo in queste ore il Sostituto Procuratore Generale di Genova per le parole pronunciate davanti ai genitori di Giulio Regeni non possono nascondere la realtà di quello che avvenne nel luglio 2001 a Genova, i successivi depistaggi e le reticenze che ci furono negli apparati dello Stato; e quelle promozioni di troppo che hanno caratterizzato questi ultimi anni." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola fratoianni di Liberi e Uguali.

"Chi nel mondo della politica in queste ore si indigna, l'avrebbe dovuto farlo all'indomani della mattanza di Genova e di quello che ne è seguito, e già che c'è dovrebbe farlo anche per la mancata verità e la mancata giustizia che lo Stato italiano sta assicurando alla famiglia di Giulio Regeni. Ed è questa la vergogna che pesa", conclude.