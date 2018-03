Roma, 21 mar. - "Il nome della Lega era Calderoli, a me non è mai stato proposto né accettato, probabilmente non ero all'altezza". Così Giulia Bongiorno, neosenatrice della Lega, smentisce la sua candidatura a presidente del Senato. "Intanto - aggiunge - è girato il nome e si sono terrorizzati alcuni clienti".