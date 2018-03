Facebook, Anzaldi (Pd): proteggere democrazia da società come Ca -2

Roma, 21 mar. - "L'interesse e l'amore per gli animali - dichiara ancora il deputato dem - diventa un mezzo per far sviluppare agli animalisti un profondo sentimento di odio nei confronti dei migranti. Il passo da lì a votare un partito xenofobo come la Lega è, come si può intuire, molto breve. In questa vicenda c'è un solo aspetto positivo? Che il cane della foto è stato curato e sta bene. Tutto il resto rimane molto inquietante. Questo tipo di meccanismi rischiano di alterare i processi democratici. Ed è quasi certo che l'abbiano già fatto, magari anche in Italia. E' dunque indispensabile far presto: se vogliamo che le nostre società continuino a essere democratiche, dobbiamo costruire subito un quadro che le protegga da società come Cambridge Analytica, e alle loro manipolazioni".