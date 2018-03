Facebook, Anzaldi (Pd): proteggere democrazia da società come Ca

Roma, 21 mar. - "Dobbiamo far presto: se vogliamo che le nostre società continuino a essere democratiche, dobbiamo costruire subito un quadro che le protegga da società come Cambridge Analytica". E' quanto dichiara il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi in un'intervista ad "Affaritaliani.it".

"Tutto si basa - prosegue Anzaldi - su tecniche inizialmente utilizzare per il marketing commerciale: la psicometria e la profilazione. Il presupposto sono le tracce lasciate da ogni utente con la propria attività. A ogni utente corrisponde una mole di dati, una sorta di ombra digitale che ciascuno si porta dietro. Scandagliando questa mole di dati personali, Facebook - o chi per lui - riesce a definire con grandissima precisione la personalità di ogni iscritto. E' questo il compito della psicometria. Con qualche decina di I like, l'algoritmo arriva a conoscere una persona meglio dei suoi genitori. L'elettorato, attraverso quella che si chiama profilazione, viene diviso in piccoli gruppi. A quel punto, tutti gli appartenenti a un certo gruppo vengono bersagliati con messaggi mirati. L'obiettivo è influenzarne il comportamento, spingendoli a votare per un candidato anziché per un altro. Niente spiega meglio il meccanismo di un foto terribile girata in questi giorni su Facebook. Quella in cui si in cui si vede un povero cane trafitto da due frecce con la didascalia: 'Al Centro di accoglienza di Pozzallo.....(Sicilia) si gioca con arco e frecce, per ammazzare il tempo... SENZA PAROLE!!!'. I siti specializzati in debunking, cioè nello smascherare bufale, hanno chiarito che l'immagine è stata scattata a Pozzallo ma a Chengdu, in Cina, nel 2016".

(Segue)