Sala: lotta a mafia è nuova forma di resistenza

Milano, 21 mar. - Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la lotta alla mafia è "un po' una nuova forma di resistenza a una oppressione che è la mafia. Nulla è risolutivo, ma ogni momento per testimoniare che Milano c'è è importante". Lo ha detto a margine di un evento organizzato alla Casa della memoria in occasione della XXIII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

"Tutti noi siamo soverchiati e storditi da tante sciocche notizie e provocazioni, tanto nulla. Una quotidianità che a volte è oppressa da tanto di irrilevante. Ma la lotta alla mafia è rilevante e la consideriamo un nostro dovere. Questa nuova forma di resistenza è qualcosa che accomuna i milanesi" ha ribadito nel suo intervento.

"Abbiamo fatto molto, ma non abbastanza, abbiamo pagato prezzi e pagato sacrifici come con Lea Garofalo, ma Milano ha cercato la verità. In questo Milano ha dimostrato di esserci con un impegno condiviso molto importante. Anche attraverso cittadini, consigli di zona, organismi creati dalle istituzioni che non sono mai burocratici. Come comitato anti mafia. Io mi farò garante con i milanesi di questo sistema" ha concluso Sala.