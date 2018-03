Roma, 21 mar. - "Oggi sono qui, per me è un riscatto morale ringrazio il presidente Berlusconi". Lo ha detto Sandra Lonardo, neo-senatrice di Forza Italia, moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro del governo Prodi, che oggi si è registrata a Palazzo Madama. "Ogni esperienza - ha detto ai cronisti lady Mastella - è un punto e a capo, senza dimenticare il passato che mi ha aiutato a maturare e a riflettere".