Salvini: Lega pronta a rinunciare a presidenza Senato

Roma, 21 mar. - La Lega è "pronta a rinunciare" alla presidenza del Senato "se questo serve a chiudere un accordo e a far partire il Parlamento". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, interpellato a palazzo Madama al termine della assemblea dei senatori leghisti.

"Non si fanno nomi e cognomi - ha aggiunto - abbiamo sancito un principio, ovvero che ogni partito rappresentato in Parlamento abbia una funzione tra presidenti e vicepresidenti. Significa anche per la Lega rinunciare a qualcosa. Spero nessuno si tiri fuori".