Khamenei a iraniani: tifate prodotti locali come per il Real Madrid

Roma, 21 mar. - La guida suprema della Rivoluzione iraniana, ayatollah Ali Khamenei, ha invitato il popolo iraniano a "tifare per il consumo dei prodotti nazionali" con lo stesso vigore con il quale "tifate per il Real Madrid". Lo ha fatto durante un discorso pronunciato nella città santa di Mashahad, nell'Nord-Ovest dell'Iran, in occasione del Capodanno persiano Nowruz celebrato oggi, come riporta l'agenzia di stampa ufficiale Irna.

Nel corso del suo discorso, la massima autorità del Paese si è scagliata contro il contrabbando di prodotti esteri "che si riflette negativamente sull'economia nazionale", sottolineando "la necessità di impiegare risorse umane e capitali nazionali in tutti i settori".