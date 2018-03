Fastweb: su bollette a 28 giorni sempre agito correttamente -2

Roma, 21 mar. - Fastweb, "a differenza dei propri concorrenti, in concomitanza con il ritorno alla fatturazione mensile ha avviato una serie di elementi migliorativi dell'offerta, quali ad esempio l'abolizione di tutti i costi addizionali solitamente applicati dagli operatori sia per componenti fisiologiche, quali ad esempio il costo di attivazione o il costo per il piano tariffario, che per servizi ancillari pre-attivati, quali la segreteria telefonica o il servizio richiamami".

"Nel ribadire la propria fiducia nell'operato dell'Antitrust - aggiunge la compagnia telefonica - Fastweb conferma la massima volontà di collaborare nell'ambito del procedimento così come la sua ferma intenzione di continuare ad adottare pratiche commerciali sempre più trasparenti nell'interesse dei propri clienti e del buon funzionamento del mercato".