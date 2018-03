Fastweb: su bollette a 28 giorni sempre agito correttamente

Roma, 21 mar. - Fastweb ha "sempre agito correttamente" nella vicenda delle bollette telefoniche a 28 giorni. Lo afferma la società dopo la decisione dell'Antitrust di misure cautelari nei confronti di Fastweb e di altri operatori telefonici per intesa restrittiva della concorrenza. La società "ribadisce di aver sempre agito correttamente e di aver costantemente perseguito politiche commerciali assolutamente indipendenti rispetto a quelle dei propri concorrenti".

"Anche in relazione - sostiene la compagnia telefonica - al tema della tempistica di fatturazione, rispetto alla quale l'Antitrust ravvisa l'ipotesi di intese, Fastweb sottolinea come la posizione dell'azienda sia sempre stata nettamente distinta da quella degli altri operatori sul mercato. Fastweb, infatti, è passata alla fatturazione a quattro settimane più di due anni dopo i propri concorrenti, quando tale approccio commerciale si era ormai affermato come prassi nel mercato e al quale ha dovuto necessariamente adeguarsi".

Rispetto invece al ritorno alla fatturazione mensile, "Fastweb si è attenuta rigorosamente alla tempistica dettata dalla normativa rilevante e alle indicazioni fornite da Agcom in merito alle modalità di comunicazione".

