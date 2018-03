New York, 21 mar. - La Federal Reserve ha annunciato una stretta di 25 punti base all'1,5-1,75%, come ampiamente atteso dagli analisti. La Banca centrale statunitense ha dunque alzato i tassi d'interesse per la prima volta nell'anno in corso, la sesta da quando nel dicembre 2015 è iniziata la normalizzazione della sua politica monetaria. È il primo aumento con Jerome Powell al comando della Fed.