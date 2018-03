Saipem non intende condividere contestazione Consob su conti 2016

Roma, 21 mar. - Saipem conferma che non intende far proprie le contestazioni della Consob sul bilancio 2016 della società ed ha presentanto istanza alla stessa Consob per chiedere chiarimenti interpretativi sui rilievi formulati dalla Autorità di controllo. E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Saipem nella quale si fa riferimento al comunicato del 5 marzo scorso in merito alla delibera Consob relativa alla asserita "non conformità del bilancio consolidato e di esercizio 2016 di Saipem alle norme che ne disciplinano la predisposizione". Saipem avrebbe provveduto a pubblicare, con apposito comunicato, entro 3 settimane una situazione economico-patrimoniale pro forma consolidata al 31 dicembre 2016 che tenesse conto dei rilievi formulati dall`Autorità.

"Al fine di correttamente interpretare e attuare quanto disposto dalla delibera, in data odierna" Saipem ha proposto motivata istanza "alla Consob al fine di ottenere chiarimenti interpretativi, idonei a superare le complessità tecniche e valutative connesse ai rilievi formulati dall`Autorità e potere, in questo modo, correttamente informare il mercato. Pertanto, la società pubblicherà tempestivamente, con apposito comunicato, la situazione economico-patrimoniale pro forma consolidata al 31 dicembre 2016 anche al fine di tenere conto delle interlocuzioni con l`Autorità".

Saipem conferma di "non condividere - e di non avere intenzione di fare proprio - il giudizio di non conformità del bilancio consolidato e del bilancio d`esercizio al 31 dicembre 2016 reso da Consob nella nelibera - bilanci approvati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione il 16 marzo 2017 e dall`Assemblea dei soci il 28 aprile 2017 e oggetto della relazione della società di revisione ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39, rilasciata il 3 aprile 2017 - e conferma altresì di aver dato mandato ai propri legali di impugnare la delibera nelle competenti sedi giurisdizionali.