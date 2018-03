Domani vertice Ue su dazi Usa, web tax, Brexit e Russia -2

Bruxelles, 21 mar. - Il Consiglio europeo proseguirà con la ratifica della decisione di nominare l'ex ministro delle Finanze spagnolo, Luis De Guindos, vicepresidente della Bce, e con la discussione, aperta dal presidente della stessa Bce, Mario Draghi, sulla situazione dell'economia nell'Ue. Infine, il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, farà una relazione sullo stato di avanzamento dell'Unione bancaria, dove permane lo stallo fra i due schieramenti, quello nordico-tedesco che continua a chiedere sempre nuove misure di "riduzione del rischio" e il fronte, di cui fa parte l'Italia, che considera si debba ora passare alla fase finale della "condivisione del rischio" (come la garanzia comune dei depositi).

Seguiranno in serata le conferenze stampa della presidenza e dei leader, e poi il Consiglio riprenderà con la cena di lavoro, dedicata prima alla tassazione delle imprese digitali (oggi la Commissione europea ha presentato le sue proposte) e poi ai rapporti con la Turchia e con la Russia, con riferimento alla vicenda dell'ex spia russa e di sua figlia ridotte in fin di vita a Salisbury.

Inoltre, è probabile che i leader parlino anche della vicenda dell'uso improprio dei dati personali tratti da Facebook da parte della Cambridge Analytic. "Dobbiamo aumentare la nostra capacità di resistenza alla minacce ibride, come l'erosione della fiducia nella nostra democrazia attraverso le fake news o la manipolazione delle elezioni. Questo sembra particolarmente rilevante, alla luce delle recenti rivelazioni su Cambridge Analytica. In questo contesto, affronteremo la necessità di garantire pratiche trasparenti, come la piena protezione della privacy dei cittadini e dei loro dati personali da parte dei social network e delle piattaforme digitali", ha detto il presidente Tusk stasera, parlando alla stampa in vista del vertice. (Segue)