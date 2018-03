Caso Skripal, Trump e Macron: la Russia deve renderne conto

New York, 21 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato oggi con l'omologo francese, Emmanuel Macron. I due leader hanno ribadito la loro solidarietà nei confronti del Regno Unito, dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa, Sergej Skripal, e di sua figlia Yulia e si sono trovati d'accordo sulla "necessità di agire per fare in modo che la Russia risponda" delle sue azioni. Lo rende noto la Casa Bianca, con un comunicato. L'argomento, invece, non è stato trattato nella telefonata di ieri tra Trump e il presidente russo, Vladimir Putin.

Inoltre, i due presidenti hanno discusso della possibilità di trovare un accordo sui dazi, dopo che Trump ha deciso di imporli sulle importazioni di acciaio (25%) e alluminio (10%).