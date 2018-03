Domani vertice Ue su dazi Usa, web tax, Brexit e Russia

Bruxelles, 21 mar. - La risposta ai dazi americani sull'acciaio, la nuova proposta di tassazione delle imprese digitali, i rapporti con la Russia e con la Turchia, lo stato dei negoziati per la Brexit e le riforme per il cosiddetto "approfondimento" dell'Unione economica e monetaria: sono questi i temi al centro del Consiglio europeo che si riunirà domani a Bruxelles, con i 28 capi di Stato e di governo dell'Ue, e che proseguirà Venerdì prima con il vertice a 27, senza il Regno Unito, e poi con l'Eurosummit a 19. Per l'Italia parteciperà il presidente del Consiglio uscente, Paolo Gentiloni.

Il vertice comincerà alle 15 con il tradizionale intervento preliminare del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Seguirà poi un aggiornamento del premier bulgaro Boiko Borissov, il cui governo detiene la presidenza semestrale del Consiglio Ue, sui principali dossier e negoziati in corso fra i ministri dei Ventotto, e in particolare la riforma - bloccata dall'opposizione dei paesi dell'Est - del regolamento di Dublono sul sistema comune d'asilo.

Sul commercio, i Ventotto esprimeranno il loro sostegno alla posizione della Commissione europea che ha preparato le "misure di riequilibrio" in risposta ai dazi sull'acciaio (al 25%) e sull'alluminio (al 10%) annunciati dal presidente Usa Donald Trump, nel caso in cui dovessero effettivamente essere applicati contro le importazioni dall'Europa. Uno spiraglio pare essersi aperto dopo l'incontro, ieri a Washington, della commissaria Ue al Commercio Cecilia Malmstroem con il segretario di Stato Usa al Commercio Wilbur Ross. I due hanno concordato, secondo una nota congiunta pubblicata oggi pomeriggio, "di iniziare delle discussioni immediate con l'Amministrazione Trump, con l'obiettivo di individuare un risultato accettabile per entrambi il più rapidamente possibile".

Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha accolto la notizia con "cauto ottimismo", secondo quanto lui stesso ha dichiarato sempre nel pomeriggio di oggi. L'Ue continua a sperare di poter ottenere un'esclusione totale dall'imposizione dei nuovi dazi Usa. (Segue)