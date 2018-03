Ue, Tusk non si congratula con Putin per rielezione -2

Bruxelles, 21 mar. - "Dopo l'attentato di Salisbury, non sono dell'umore di festeggiare la rielezione di Putin", ha spiegato Tusk in conferenza stampa il giorno dopo la lettera di congratulazioni inviata al Cremlino dal presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker.

Tusk ha sottolineato come la solidarietà espressa dai leader europei alla Gran Bretagna debba portare a delle "conclusioni pratiche su che cosa questi significhi per l'Ue": "Mi sembra chiaro che dovremmo rafforzare la nostra preparazione per dei futuri attacchi, compresa la cooperazione con la Nato, ed occorre rafforzare la nostra resistenza alle minacce di tipo ibrido, come il minare la fiducia nelle nostre democrazie attraverso le fake news o le interferenze elettorali".