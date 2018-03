Africa, presidente Ua "orgoglioso" per firma Zona libero scambio

Roma, 21 mar. - "Incredibilmente orgoglioso della nostra Unione africana dopo che 44 dei 55 Stati membri hanno firmato l'accordo per la Zona di libero scambio continentale (Cfta), 43 hanno firmato la dichiarazione di Kigali e 27 paesi hanno firmato il protocollo sulla libera circolazione delle persone, sigillando l'accordo per l'integrazione economica continentale": questo il commento pubblicato su Twitter dal presidente della Commissione dell'Unione africana (Ua), Moussa Faki, dopo la firma al vertice di Kigali, in Ruanda, dell'intesa che, una volta ratificata da tutti i 55 Stati, dovrebbe creare un blocco con un Pil complessivo di 2.500 miliardi di dollari (2.000 miliardi di euro) e un mercato di 1,2 miliardi di persone.

Tuttavia l'accordo non è stato firmato da paesi importanti come Sudafrica, Nigeria, Marocco, Egitto, Kenya e Algeria, oltre a Benin, Burundi, Namibia, Eritrea e Sierra Leone. Il Commissario Ua per il Commercio e l'industria, Albert Muchanga, ha spiegato che "alcuni paesi hanno delle riserve e non hanno concluso le consultazioni a livello nazionale", auspicando che la loro firma arrivi al prossimo vertice in programma a luglio in Mauritania. L'obiettivo è che l'accordo entri in vigore a gennaio 2019, anche se alcuni Stati reputano tale data troppo ravvicinata per risolvere questioni giuridiche. (Segue)