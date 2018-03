Immobiliare: +3,5% domanda nuove abitazione in I trim 2018 -2

Milano, 21 mar. - L'analisi di Abitare Co. ha preso in considerazione anche il mercato delle nuove abitazioni nelle città metropolitane. La più dinamica è ancora una volta Milano, in cui le nuove residenze coprono il 25% dell'offerta totale presente sul mercato residenziale. Nel territorio romano, pur con un valore inferiore, il nuovo rappresenta comunque il 15% mentre a Bologna è del 13%. Torino è tra le città che in questo momento stanno dando i maggiori segnali di vivacità (10%), mentre a Firenze (4,3%), Genova (3,5%), Palermo (3,2%) e Napoli (3%), l'offerta del nuovo risulta ancora molto carente rispetto allo stock esistente.

Sul fronte dei prezzi nel 2017, rispetto all'anno precedente, i prezzi delle nuove abitazioni sono sostanzialmente stabili (+0,5%), attestandosi in media a 2.600 a mq. Nelle principali città metropolitane, a Roma i prezzi medi sono pari a 3.900 euro/mq (+0,7% sul 2016), a Milano 3.850 euro/mq (+1,2%), a Firenze 3.600 a mq (+0,6%), a Bologna 3.350 a mq (+0,5%), a Genova 3.300 a mq (+0,9%), a Napoli 2.900 a mq (+0,3%), a Torino 2.800 a mq (+1,5%) e a Palermo 2.750 a mq (+0,4%). "Anche nei primi tre mesi del 2018, la tendenza della domanda rimane positiva, un dato che ci fa guardare con ottimismo al 2018", ha sottolineato Alessandro Ghisolfi, a capo del Centro Studi di Abitare Co.