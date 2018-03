Chicago e Milano sempre più unite dopo missione Assolombarda

New York, 21 mar. - A pochi giorni dalla missione di Assolombarda a Chicago, che ha visto 15 aziende sue consociate incontrare il mondo imprenditoriale della "Windy City", il sindaco della più grande città dell'Illinois, Rahm Emanuel, ha voluto confermare e cementare una collaborazione sempre piu salda con la città di Milano attraverso una sua dichiarazione: "Chicago e Milano non sono solo città gemellate, sono spiriti affini che condividono legami culturali e commerciali che legano i nostri popoli nonostante la distanza".

Emanuel si è detto "onorato di aver dato il benvenuto alla delegazione di Assolombarda a Chicago la scorsa settimana per rafforzare i legami tra di noi e non vediamo l'ora di accogliere il sindaco Giuseppe Sala quest'anno per commemorare il 45esimo anniversario del gemellaggio e celebrare un futuro condiviso tra le nostre grandi città".

La missione di Assolombarda è stata organizzata con la collaborazione di Francesca Parvizyar e Joseph Monastero, Chair della commissione Milano della Sister Cities International, e da Paul Renda, componente direttivo Assolombarda Giovani.

The Sister Cities International è già al lavoro per l'organizzazione dell'evento di ottobre 2018 che vedrà, durante i festeggiamenti del Columbus Day, la presenza del sindaco di Milano e di quello di Chicago fianco a fianco a riprova della grande intesa e collaborazioni tra le due città.