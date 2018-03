Fondazione Agnelli lancia Sei, scuola per diventare -2

Torino, 21 mar. - Sono duecentoventi gli studenti ammessi quest'anno per i 4 moduli previsti: Explorer ( 40 studenti che in tre mesi scopriranno le basi della creazione di impresa), Pioneer (30 studenti dell'Alta scuola politecnica che in un anno si dedicheranno raccoglieranno la sfida lanciata da un'azienda per sviluppare un prodotto high tech) Changer (dove 50 giovani lavorano cinque mesi su idee di business capaci di raccogliere gli obiettivi di sostenibilità dell'Onu, e Inventor (un addestramento alla prototipazione di dieci giorni per 40 studenti). Per quest'anno i moduli Explorer e Changer sono già prttgi e si concluderanno in primavera, Pioneer partirà a giugno, Inventor a ottobre. I corsi che sono gratuiti grazie alla collaborazione del Collège des Ingénieurs Italia, Unicredit , Club degli investitori, Camera di Commercio , Gruppo Giovani imprenditori dell'Ui, Politecnico e Università di Torino, conta di accogliere 1600 studenti in 5 anni.