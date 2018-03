Fondazione Agnelli lancia Sei, scuola per diventare imprenditore

Torino, 21 mar. - La Start up si chiama Sound Bubble, e ha creato una cuffia che cancella i rumori indesiderati e lascia quelli che servono alla sicurezza: è utile ad esempio per chi lavora in fabbrica. Mentre Matherialize ha realizzato un'app che aiuta a studiare materie astratte come la matematica trasformando le equazioni in immagini, ad esempio un piano più o meno inclinato. Sono alcune delle produzioni nate dalla scuola di impresa che la Fondazione Agnelli ha messo in piedi in via sperimentale e che quest'anno ha inaugurato ufficialmente. Si chiama School Entreprenurship and Innovation e prevede quattro percorsi di formazione, da dieci giorni di durata fino a un anno, per aiutare gli studenti universitari a trasformare le idee di impresa in realtà. "La scuola Sei vuole permettere a chi ha voglia di fare la più alta probabilità di successo", ha detto il vicepresidente della Fondazione Agnelli John Elkann.