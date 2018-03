Tim: governo non eserciterà Golden Power su ingresso Elliott

Roma, 21 mar. - Il governo, "su proposta del premier Paolo Gentiloni non eserciterà i poteri speciali (Golden Power) sull'ingresso del fondo americano Elliott nel capitale di Tim. E' quanto si legge nel comunicato al termine del Consiglio dei ministri.

In dettaglio il governo he deciso "di non esercitare i poteri speciali in relazione all`operazione, notificata da Elliott International L.P., Elliott Associates L.P. e The Liverpool Limited Partnership, di acquisizione di una partecipazione in TIM S.p.a., formulando una specifica raccomandazione volta a prevedere la notifica, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, di eventuali modifiche che intervengano rispetto ai contenuti dell`operazione già notificata".

Elliott ha notificato oggi alla Consob una partecipazione in Tim del 5,74% di cui l'1,99% in strumenti derivati.