De Petris (Leu): gestione scorie importante, governo non decreti

Roma, 21 mar. - "È inconcepibile che un governo in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, che non esprime alcuna maggioranza parlamentare, si arroghi il diritto di indicare per decreto le aree nelle quali dovrebbero essere depositate le scorie nucleari". Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris.

"Pd e governo continuano a mostrare la stessa arroganza del potere che ha funestato l'ultima legislatura. Ma una questione come quella delle scorie nucleari è troppo importante per la vita e la salute delle persone per poter essere affidata a un governo privo di ogni legittimità in materia", conclude la senatrice De Petris.