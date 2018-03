Mussolini (Fi): centrodestra compatto strada giusta anche per Governo

Roma, 21 mar. - "Il centrodestra ha preso in mano la situazione per chiudere entro breve la partita politica delle presidenze delle Camere: Palazzo Madama a Forza Italia, Montecitorio al M5S. La coalizione che ha vinto le elezioni, procede unita e compatta ed è questa la sua forza. Credo che siamo sulla strada giusta anche per affrontare i passaggi politici successivi, dare un futuro al paese con un governo stabile che possa realizzare le riforme necessarie". E' quanto afferma in una nota l'europarlamentare, Alessandra Mussolini (Fi).