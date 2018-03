Illumia, call per startup del settore energia fino a... -2

Bologna, 21 mar. - "Conosciamo bene il mondo delle startup, noi stessi lo siamo stati e, per certi versi, cerchiamo di rimanere tali, come indica il nostro payoff Start Everyday - ha spiegato Marco Bernardi, presidente di Illumia -. Veniamo da una tradizione familiare che ci insegna che la prima innovazione è l'investimento sulle persone: lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle quando mio padre, due anni fa, ha lasciato a noi figli le redini dell'azienda a soli 62 anni, intuendo l'evoluzione del mercato e la necessità di un approccio più vicino alle tecnologie della nostra generazione. L'iniziativa che lanciamo oggi insieme agli amici di Wylab nasce dalla stessa intuizione".

Un'iniziativa che ha "ancora più valore - ha aggiunto il presidente di Illumia - se pensiamo all'apertura completa del mercato, prevista per luglio 2019, che dovrà essere accompagnata dalla nascita di servizi all'avanguardia in grado di far toccare con mano ai consumatori il valore aggiunto del mercato".

"Quando si corre lungo la stessa strada è normale incontrarsi, conoscersi e proseguire il viaggio insieme - ha aggiunto Vittoria Gozzi, Ceo di Wylab -. La meta è ben definita nelle nostre menti: cercare una startup innovativa focalizzata sul mondo dell'energia, aiutarla a strutturarsi e a crescere per affrontare nel migliore dei modi il mercato. E' davvero un grande onore poter lavorare al fianco di Illumia e sono sicura che questa collaborazione darà molte soddisfazione ad entrambi".